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مقتل خمسة من الكادر الطبي بانفجار قنبلة على طريق في كابل

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مقتل خمسة من الكادر الطبي بانفجار قنبلة على طريق في كابل
Reuters
ضابط شرطة في كابل
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قال مسؤولون أفغان اليوم الثلاثاء إن انفجار قنبلة على طريق أسفر عن مقتل خمسة من أطباء سجن وعاملين بقطاع الرعاية الصحية في العاصمة الأفغانية كابل، وهم في طريقهم لأكبر سجن في البلاد.

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وقالت حركة "طالبان" إنها لم تشارك في الهجوم إذ أن "الأطباء الخمسة كانوا في طريقهم إلى سجن بولي تشارخي الذي يضم مئات السجناء منهم عشرات من مقاتلي الحركة".

وتزايدت عمليات القتل بقنابل صغيرة تثبت بالمغناطيس أسفل السيارات ويلقى باللائمة في العديد منها على "طالبان" على الرغم من محادثات السلام الجارية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 20 عاما.

من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، معصومة الجعفري، إن من بين القتلى طبيبا وطبيبتين كانوا مسؤولين عن احتواء تفشي فيروس كورونا في السجن.

المصدر: رويترز

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