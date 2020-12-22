تقرير المفتش العام للقوات الجوية الأمريكية: عدم المساواة العرقية حاضر

توصل تقرير للمفتش العام للقوات الجوية الأمريكية إلى أن العسكريين من أصول إفريقية في القوات الجوية يواجهون معاملة مختلفة عن تلك التي يلقاها نظراؤهم البيض.

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وأوضح التقرير أن المعاملة المختلفة تظهر أثناء التحقيقات الجنائية أو الترقيات، مؤكدا "وجود عدم مساواة عرقية فيما يتعلق بالعسكريين السود".

وبهذا الشأن شارك أكثر من 123000 عسكري في الاستطلاع حول هذا الموضوع، وأجريت 138 مقابلة وجها لوجه في قواعد القوات الجوية في جميع أنحاء البلاد، نجم عنها في الإجمالي 27000 صفحة من التعليقات.

وقال المفتش العام للقوات الجوية الأمريكية اللفتنانت جنرال سامي سعيد للصحفيين: "حين طلبنا أن يتركوا تعليقاتهم، توقعنا أن نحصل عليها. لكننا غرقنا بها. أراد العسكريون رواية ما جرى لهم، كل بقصته الخاصة. هم أرادوا أن تكون أصواتهم مسموعة".

ويعرض التقرير بيانات عن أن العسكريين سمر البشرة يواجهون بدرجة احتمال كبيرة عقوبات أقسى من نظرائهم بيض البشرة، وهم يصدقون باحتمال ضئيل أن المنظومة ستعاملهم بإنصاف.

ولا يفسر التقرير سبب وجود عدم المساواة العرقية، لكنه يوصي بدلا من ذلك أن يقوم القادة بوضع خطة لمعالجة انعدام التوازن.

وكانت قيادة القوات الجوية الأمريكية في ويونيو الماضي أمرت بتحليل الاختلافات العرقية والإثنية وغيرها وتأثيرها على الجيش بعد وفاة جورج فلويد، الأمريكي من أصل إفريقي على يد ضابط شرطة أثناء محاولة القبض عليه.

ولا يتحدث تقرير سلاح الجو الجديد صراحة عن عنصرية منهجية، لكن رئيس أركان القوات الجوية الجنرال تشارلز براون كتب في "تويتر" قائلا إن القادة "يبحثون عن الأسباب الجذرية ويتخذون الإجراءات المناسبة لمعالجة هذه القضايا".

المصدر: golosameriki.com