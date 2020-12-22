 
مباشر
عاجل
بوتين وعباس يبحثان التعاون في مكافحة كورونا بما فيه إمكانية توريد لقاح "سبوتنيك V" لفلسطين

معهد روبرت كوخ: السلالة الجديدة من فيروس كورونا موجودة على الأرجح في ألمانيا

أخبار العالم

معهد روبرت كوخ: السلالة الجديدة من فيروس كورونا موجودة على الأرجح في ألمانيا
Reuters
موظف في معهد روبرت كوخ، المعهد الألماني لمكافحة الأمراض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/peuf

رجح رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا، أن يكون أحدث تحور لفيروس كورونا الذي ظهر في بريطانيا موجود كذلك في ألمانيا، لكنه أضاف أن البيانات لم تظهر وجوده بعد.

إقرأ المزيد
علماء بريطانيون: سلالة كورونا الجديدة قد تصيب الأطفال كما البالغين
علماء بريطانيون: سلالة كورونا الجديدة قد تصيب الأطفال كما البالغين

يذكر أن بريطانيا أعلنت الأسبوع الماضي، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي أسرع انتشارا من السابقة.

وأعلن عدد من الدول تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا أو فرض قيود على السفر إليها.

كما أعلنت جمهورية جنوب إفريقيا عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا هي 501.V2.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا