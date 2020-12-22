الجيش الصيني يعلن طرده مدمرة أمريكية من مياه قريبة من جزر "نانشا"

قال الجيش الصيني إنه طرد، الثلاثاء، السفينة الحربية الأمريكية "يو آس آس جون ماك كين" عندما تجاوزت المياه المحاذية لجزر "نانشا" الصينية دون إذن بكين حسب صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية.

ونسبت الصحيفة للمتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي للجيش الصيني الكولونيل تيان جونلي قوله إن الصين أعدت قوات بحرية وجوية ثم "حذرت" و"طردت" المدمرة الأمريكية في خطوة اعتبرتها الصحيفة مؤشرا على سيطرة بكين على المنطقة وقدرة القوات المسلحة الصينية على ضمان الأمن والسلامة والسيادة.

واعتبر الضابط السامي الصيني ما فعلته المدمرة الأمريكية "انتهاكا خطيرا" لأمن وسيادة الصين متوعدا بأن، قوات بلاده في "حالة تأهب قصوى دائمة" لحماية السيادة الصينية والأمن والاستقرار في المنطقة "بصرامة".

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يأتي ذلك، غداة إبحار "شاندونغ"، أول حاملة طائرات صينية محلية الصنع، في مياه بحر الصين الجنوبي لإجراء تدريبات.

المصدر: صحيفة "Global Times" الصينية