مختبر "بيونتيك" يؤكد قدرته على توفير لقاح جديد خلال 6 أسابيع حال تحور فيروس كورونا

أعلن مختبر "بيونتيك" الألماني، الشريك مع شركة "فايزر" الأمريكية في إنتاج لقاح كورونا، أنه قادر على توفير لقاح جديد "خلال ستة أسابيع" في حال تحور الفيروس.

إقرأ المزيد

يأتي ذلك، بعدما أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أنه لا دليل على أن لقاح "فايزر بيونتيك"، لن يكون فاعلا ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وكانت شركة BioNTech افترضت أنها ستزود دول الاتحاد الأوروبي بـ 12.5 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية العام، مشيرة إلى أنها تدرس جميع الاحتمالات لتوسيع إنتاجها قدر الإمكان.

المصدر: أ ف ب + رويترز