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موسكو تعلن عن ردها على العقوبات الأوروبية المتعلقة بقضية نافالني

الصين تتوعد بالرد على حظر التأشيرات الأمريكية

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الصين تتوعد بالرد على حظر التأشيرات الأمريكية
Reuters
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 أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستفرض إجراءات على المسؤولين عن الإضرار بالجانب الصيني وذلك ردا على الحظر الذي فرضته أمريكا على منح مسؤولين صينيين تأشيرات دخول إضافية.

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وقال وانغ وين بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تستخدم التأشيرات كسلاح ضد الصين.

وفرضت أمريكا أمس الاثنين قيودا إضافية على تأشيرات المسؤولين الصينيين بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، في إجراء إضافي ضد بكين خلال الشهر الأخير في ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: رويترز 

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