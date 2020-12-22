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وزيرة الداخلية البريطانية تطمئن: لدينا الكثير من الطعام ولا داعي للقلق 

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وزيرة الداخلية البريطانية تطمئن: لدينا الكثير من الطعام ولا داعي للقلق 
Reuters
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قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم الثلاثاء، إن الغذاء وفير في بريطانيا وينبغي ألا يشعر المتسوقون بالقلق من نفاد الإمدادات من المتاجر الكبرى.

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يأتي ذلك، بينما حذرت أكبر مجموعتين لمتاجر السوبر ماركت في بريطانيا، تيسكو وسينسبيري، أمس الاثنين، من أن الفجوات ستبدأ في الظهور على أرفف السوبر ماركت البريطانية في غضون أيام إذا لم تتم استعادة علاقات النقل مع أوروبا بشكل سريع، لكن باتيل قللت من هذه المخاوف.

وقالت باتيل "لا أعتقد أن أي شخص يجب أن يقلق، فهناك الكثير من الطعام في متاجرنا".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفقا على إعادة فتح حدود البلدين، ما سيعيد حركة الشحن التي توقفت عقب الإعلان عن بروز سلالة جديدة من كورونا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن المملكة المتحدة وفرنسا ستضعان خطة لاستئناف الشحن بعد أن اتفق جونسون وماكرون على إجراءات لإعادة فتح الحدود الفرنسية.

المصدر: رويترز 

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