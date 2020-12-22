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انطلاق عملية توزيع لقاح "فايزر- بيونتيك" في دول الاتحاد الأوروبي

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انطلاق عملية توزيع لقاح
Reuters
أورسولا فون دير ليين رئيسة المفوضية الأوروبية.
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يبدأ توزيع لقاح "فايزر- بيونتيك" في دول الاتحاد الأوروبي اليوم انطلاقا من بلجيكا بعد موافقة المفوضية الأوروبية أمس على طرحه في الأسواق تنفيذا لتوجيهات الوكالة الأوروبية للأدوية.

وسبق قرار المفوضية الأوروبية بساعات إعلان وكالة الأدوية الأوروبية أن لقاح "فايزر- بيونتيك" "آمن" و"فعال" حتى مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا.

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وتستعد القوافل الأولى للشاحنات المحملة باللقاح الألماني/الأمريكي، الذي ينتج في مصنع بـ "بوورس" (Puurs) في منطقة آنفر (Anvers) البلجيكية، للانطلاق بعد ساعات من الآن باتجاه عدة وجهات أوروبية لتصل إليها يوم السبت، مما سيسمح بإطلاق عمليات التلقيح عبر الاتحاد الأوروبي، بنفس التوقيت والشروط للجميع، ابتداء من الأحد حسب أورسولا فون دير ليين رئيسة المفوضية الأوروبية.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها حجزت 200 مليون جرعة من اللقاح مع تسلم 100 مليون جرعة إضافية لاحقا.

المصدر: صحيفة "La Libre" البلجيكية/صحيفة "L’Echo" البلجيكية

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