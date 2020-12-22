انطلاق عملية توزيع لقاح "فايزر- بيونتيك" في دول الاتحاد الأوروبي

يبدأ توزيع لقاح "فايزر- بيونتيك" في دول الاتحاد الأوروبي اليوم انطلاقا من بلجيكا بعد موافقة المفوضية الأوروبية أمس على طرحه في الأسواق تنفيذا لتوجيهات الوكالة الأوروبية للأدوية.

وسبق قرار المفوضية الأوروبية بساعات إعلان وكالة الأدوية الأوروبية أن لقاح "فايزر- بيونتيك" "آمن" و"فعال" حتى مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا.

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Today we add an important chapter to a European success story, by making available the 1st #COVID19 vaccine for Europeans.



More will come.



It will be available to all EU countries at the same time, on the same conditions #EUvaccinationdayshttps://t.co/4Xa17PQkMv — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2020

وتستعد القوافل الأولى للشاحنات المحملة باللقاح الألماني/الأمريكي، الذي ينتج في مصنع بـ "بوورس" (Puurs) في منطقة آنفر (Anvers) البلجيكية، للانطلاق بعد ساعات من الآن باتجاه عدة وجهات أوروبية لتصل إليها يوم السبت، مما سيسمح بإطلاق عمليات التلقيح عبر الاتحاد الأوروبي، بنفس التوقيت والشروط للجميع، ابتداء من الأحد حسب أورسولا فون دير ليين رئيسة المفوضية الأوروبية.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها حجزت 200 مليون جرعة من اللقاح مع تسلم 100 مليون جرعة إضافية لاحقا.

المصدر: صحيفة "La Libre" البلجيكية/صحيفة "L’Echo" البلجيكية