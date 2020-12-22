موسكو تنفي مشاركة عسكريين روس بالقتال في إفريقيا الوسطى

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن العسكريين الروس، لا يشاركون في الأعمال القتالية في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وأكد نائب الوزير، أن موسكو تلتزم بصرامة بمطالب مجلس الأمن الدولي.

وأضاف بوغدانوف، أنه يوجد هناك "ممثلية صغيرة لوزارة الدفاع الروسية، تضم أربعة أو خمسة أشخاص. وهم طبعا لا يشاركون في الأعمال القتالية، هذا المكتب هو عبارة عن تواجد سياسي".

وشدد على أنه، يجري الالتزام بكل ما هو مفروض تجاه جمهورية إفريقيا الوسطى. ويتم إرسال المعلومات إلى الأمم المتحدة، حول كل هذه الأمور.

وأشار إلى أن "العسكريين الروس الموجودين الآن في جمهورية إفريقيا الوسطى، هم مدربون وليس جيشا ولا قوات خاصة".

وأضاف بوغدانوف أن، مجموعة من العسكريين الروس، تخدم في إطار بعثة الأمم المتحدة الدولية في جمهورية إفريقيا الوسطى، والحديث يدور عن "13-14 ضابطا من روسيا".

وقال نائب الوزير، إن روسيا تأمل في أن تلعب بعثة حفظ السلام الأممية هذه، التي تم تنسيق نشاطها في مجلس الأمن الدولي، دورا حاسما في ضمان ظروف آمنة طبيعية لإجراء الانتخابات في تلك الدولة.

المصدر: نوفوستي