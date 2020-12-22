واشنطن: انسحاب القوات الأمريكية من الصومال لا يعني مغادرتها إفريقيا

أعلنت واشنطن أن انسحاب قواتها من الصومال لا يعني مغادرتها إفريقيا، إنما إعادة نشرها في جهات أخرى من شرق القارة، لم يتم الكشف عنها، تنفيذا لقرار الرئيس دونالد ترامب بهذا الشأن.

وقال الجنرال ستيفن تاونسند قائد القوات الأمريكية في إفريقيا إن قوة عسكرية تسمى "جي تي آف كوارتز" "ستشرف على عملية "أوكتاف كوارتز" وهي إعادة نشر القوات الأمريكية بتحويلها من الصومال إلى قواعد أخرى في شرق إفريقيا".

وأضاف زميله الجنرال ميجور ديغفين أندرسون "سننجز هذه المهمة (الانسحاب) بشكل سريع ومنهجي وبالمزيد من القوات لحماية شركائنا والقوات الأمريكية على حد سواء".

وكان الرئيس ترامب قد أمر في بداية الشهر الجاري بسحب غالبية القوات الأمريكية من الصومال، المقدر عدد أفرادها بنحو 700 جندي، بحلول نهاية العام وبداية العام الجديد بعد تواجدها بهذا البلد لسنوات طويلة في مهمة "مكافحة الإرهاب" على حد تعبير المسؤولين الأمريكيين.

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المصدر: وكالة "Bloomberg" الأمريكية/قناة "CNN" التلفزيونية الأمريكية