 
مباشر
عاجل
موسكو تعلن عن ردها على العقوبات الأوروبية المتعلقة بقضية نافالني

الصين تدرس قانون مكافحة هدر الطعام لضمان الأمن الغذائي

أخبار العالم

الصين تدرس قانون مكافحة هدر الطعام لضمان الأمن الغذائي
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pesm

بدأ المشرعون الصينيون اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون لمنع هدر الطعام لضمان الأمن الغذائي.

إقرأ المزيد
الصينيون يكتشفون بروتينا قادرا على حماية النباتات من الفيروسات الخطيرة
الصينيون يكتشفون بروتينا قادرا على حماية النباتات من الفيروسات الخطيرة

وقدم المشروع المكون من 32 مادة إلى الجلسة الحالية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب لقراءته الأولى.

ووفقا لتفسير مقدم إلى الجلسة، فإن القانون له أهمية كبيرة في تعزيز نمط حياة وطريقة استهلاك صحية وعقلانية، ومن الضروري أيضا تسريع بناء مجتمع يحافظ على الموارد وصديق للبيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

ويضيف التفسير أن المشرعين قاموا بترقية السياسات والإجراءات الفعالة التي اعتمدتها البلاد على مدى السنوات الماضية في مشروع القانون في محاولة لإنشاء آلية طويلة الأجل لمنع هدر الطعام.

ويحدد المشروع مسؤوليات مكافحة هدر الطعام للحكومة ومقدمي خدمات التموين والأفراد.

كما يتطلب إنشاء آلية لمكافحة الهدر الغذائي، تشارك فيها أجزاء مختلفة من المجتمع، بما في ذلك الجمعيات الصناعية وقطاع التعليم ووسائل الإعلام الإخبارية.

المصدر: شينخوا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا