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ترامب يمنح وسام "الاستحقاق" لـ3 زعماء أجانب

أخبار العالم

ترامب يمنح وسام
Reuters
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قال روبرت أوبراين مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، إن الرئيس دونالد ترامب، قرر منح وسام "الاستحقاق" الأمريكي، لبعض الزعماء الأجانب الحاليين والسابقين.

وأضاف أوبراين، في تغريدة نشرت على الصفحة الرسمية لمجلس الأمن القومي الأمريكي على "تويتر"، أنه تم منح هذا الوسام العسكري الأمريكي، لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، وكذلك لرئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون.

ووفقا لمجلس الأمن القومي الأمريكي، قام أوبراين بتسليم هذه الأوسمة، إلى سفراء الدول المعنية.

ونال آبي الوسام الأمريكي، لقاء "زعامته ورؤيته المنفتحة والحرة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

أما رئيس وزراء الهند، فنال الوسام، "لمساهمته في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند".

وحصل موريسون على الوسام، "لمساهمته في الاستجابة للتحديات العالمية وتعزيز الأمن الجماعي.

المصدر: تاس

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