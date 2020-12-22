كندا ستقدم نحو 70 مليون دولار أمريكي لمساعدة "الأونروا"

أعلنت السلطات الكندية، أمس الاثنين، أنها ستقدم على مدى السنوات الثلاث المقبلة 90 مليون دولار كندي لمساعدة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

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وأشارت وزارة الخارجية الكندية إلى أن هذه المساعدة، التي تبلغ نحو 70 مليون دولار أمريكي، ستتيح "تلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين المعرضين للخطر في مناطق التدخل الخمس التابعة للوكالة"، وهي الضفة الغربية وقطاع غزة، وسوريا، ولبنان، والأردن.

كما لفتت الوزارة في بيان لها إلى أن هذا التمويل "سيمكن أكثر من نصف مليون فتاة وفتى فلسطيني من الحصول على تعليم أساسي جيد"، موضحة أنه "سيساعد في تشغيل أكثر من 140 عيادة، توفر الرعاية الصحية الأساسية، بالإضافة إلى توفير مأوى وغذاء للأكثر فقرا".

من جانبها، شددت وزيرة التنمية الدولية الكندية، كارينا غولد، على أن "احتياجات اللاجئين الفلسطينيين لا يمكن إنكارها، خاصة في هذا الوقت الذي تتفشى فيه جائحة كورونا"، وأضافت: "يواجه اللاجئون معدلات عالية من الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، والبطالة".

جدير بالذكر أن الحكومة الليبرالية الكندية، برئاسة جاستن ترودو، استأنفت في العام 2016 مساعدتها للـ"أنوروا"، بعد أربع سنوات من وقفها من قبل حكومة المحافظين، برئاسة ستيفن هاربر.

المصدر: "فرانس برس"