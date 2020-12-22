ماليزيا تعتزم الحصول على لقاح "سبوتنيك V" الروسي

قال رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، إن سلطات بلاده وقعت اتفاقية لشراء 6.4 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا من AstraZeneca، وتنتظر أيضا لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وأضاف رئيس الحكومة الماليزية، في كلمة عبر التلفزيون: "تقوم لجنة خاصة أنشأتها وزارة الصحة ووزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزية، بضمان التوريد الفوري لهذا اللقاح".

وتابع ياسين القول: "نحن في المرحلة النهائية للتوصل إلى اتفاقيات بشأن الحصول على لقاحات الشركتين الصينيتين Sinovac Biotech و CanSino، وكذلك لقاح مركز غاماليا الروسي - سبوتنيك V".

وشدد على أن حكومة بلاده، تضمن أمان وفعاليات هذه اللقاحات. وقال إنه سيكون من أول الذين سيتم تطعيمهم في البلاد.

في 13 ديسمبر، أعلن رئيس الحكومة عن تخصيص 700 مليون دولار في نهاية نوفمبر لشراء اللقاحات. ووفقا له، تم الاتفاق مع شركة "فايزر"، حول توريد 12.8 مليون جرعة من لقاحاتها في عام 2021.

المصدر: تاس