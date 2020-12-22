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الهند تسجل أقل عدد إصابات يومية بكورونا منذ 6 أشهر

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الهند تسجل أقل عدد إصابات يومية بكورونا منذ 6 أشهر
Reuters
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 أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء، تسجيل 19556 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل عدد إصابات يومية منذ الثالث من يوليو الماضي.

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ويشير إحصاء "رويترز" إلى أن إجمالي الإصابات في الهند بلغ 10.08 مليون.

وانخفضت الإصابات اليومية بشكل مطرد في الهند منذ ذروتها في سبتمبر، برغم موسم الأعياد المزدحم الشهر الماضي. وسجلت الهند ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 301 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إجمالي الوفيات إلى 146111.

المصدر: رويترز 

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