كوسوفو.. المحكمة الدستورية تقضي بعدم شرعية تشكيل الحكومة وتدعو لانتخابات جديدة

أصدرت المحكمة الدستورية في إقليم كوسوفو الصربي المعلن انفصاله من طرف واحد حكما بعدم شرعية تصويت البرلمان على تشكيلة الحكومة، داعية لانتخابات مبكرة.

وقالت المحكمة يوم الاثنين، إن تصويت البرلمان على تشكيل الحكومة برئاسة عبد الله هوتي في يونيو الماضي لم يتطابق مع الدستور.

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ودعت المحكمة رئيس كوسوفو لتحديد موعد لانتخابات برلمانية جديدة.

يذكر أن حكومة عبد الله هوتي الذي يمثل حزب "الرابطة الديمقراطية لكوسوفو" الليبرالي بدأت بتأدية مهامها في 3 يونيو الماضي.

وحصل هوتي على حق تشكيل الحكومة بعد أن فشلت حكومة ألبين كورتي الذي فاز حزبه في الانتخابات الأخيرة عام 2019، في نيل ثقة البرلمان في مارس 2020.

المصدر: رويترز+RT