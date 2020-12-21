"الإنتربول" يتوقع ارتفاع معدل الجريمة خلال توزيع لقاحات كورونا

توقع الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" يورغن ستوك تعرض مخازن لقاحات كورونا ومواقع توزيعها للنهب، وظهور جرائم نصب متعلقة باللقاحات ومحاولة تزويرها.

واعتبر ستوك في مجلة "فيرتشافت فوخه" الألمانية، أنه "مع تسليم اللقاحات ستزداد الجريمة بشكل كبير وسنشهد سرقات وعمليات اقتحام للمخازن وهجمات أثناء نقل اللقاحات"، مشددا على أنه "يتعين على السلطات الصحية الأوروبية إصدار قرارها بشأن الترخيص لأول لقاح ضد فيروس كورونا".

وفي وقت تستعد الحكومات لطرح اللقاحات، قال ستوك: "تحاول جماعات إجرامية التسلل إلى سلاسل التوريد أو تعطيلها، مثل الإعلان عن لقاحات مزيفة وإدارتها وبيعها".

المصدر: وكالات