كورونا.. حاكم نيويورك يطالب بحظر الرحلات الجوية مع بريطانيا

دعا حاكم نيويورك أندرو كومو لضرورة حظر الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا سريعة الانتشار في لندن وجنوب بريطانيا.

وانتقد كومو إدارة الرئيس دونالد ترامب لعدم تنفيذها مثل هذا الإغلاق، قائلا إنها فشلت في التعلم من الضربة الأولى للفيروس في الربيع.

وذكر أن الولايات المتحدة لديها عدد من الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة كل يوم و"لم نفعل شيئا على الإطلاق".

وأضاف: "كم مرة في الحياة يجب أن نرتكب نفس الخطأ قبل أن نتعلم؟ الحكومة الفدرالية مهملة تماما ولا يفعلون شيئا حيال هذه المشكلة".

وشدد على أنه "حان الوقت كي تأخذ الحكومة الفدرالية إجراءات سريعة، لأن كل ما يتطلبه الأمر كي تصل السلالة الجديدة من الفيروس هو أن يقوم شخص ما باستقلال طائرة تهبط في مطار جون كينيدي".

المصدر: "The Hill"