تركيا.. توقيف 12 مهاجرا سوريّا في هاطاي

أفادت وسائل إعلام تركية بتوقيف 12 مهاجرا سوريا بينهم نساء وأطفال عبروا الحدود بشكل غير قانوني في ولاية هاطاي.

وبحسب موقع DHA أوقفت قوى الأمن الداخلي سائق سيارة لم يلتزم بتحذير التوقف ونتيجة المطاردة تم إيقاف السيارة المشتبه بها عند مفرق كارادورموشلو، وهرب سائق السيارة الذي لم يتسن التعرف على هويته.

وأضاف الموقع: تم القبض على 12 مهاجرا سوريّا دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية وتم إرسالهم إلى المديرية الإقليمية لإدارة الهجرة.

المصدر: "تركيا بالعربي"