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الاتحاد الأوروبي: تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران ضرورة مصيرية

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الاتحاد الأوروبي: تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران ضرورة مصيرية
Reuters
مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل
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اعتبر مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل أن تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، يشكل ضرورة مصيرية اليوم.

وقال بوريل في تغريدة على "تويتر" عقب انتهاء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، عقد عبر الفيديو: "الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي، أكدت خلال اجتماع اليوم على بذل قصارى الجهود من أجل الحفاظ على هذا الاتفاق".

وأضاف: "اتفقنا على معالجة التحديات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق النووي بما في ذلك منع انتشار السلاح النووي والالتزام بإلغاء الحظر المفروض على إيران".

وتابع بوريل: "استعرضنا مع الوزراء آفاق عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، وأكدنا استعدادنا لمتابعة هذا الأمر برؤية إيجابية وجهود مشتركة".

المصدر: "فارس"

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