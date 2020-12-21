 
مباشر

فاوتشي: نراقب انتشار سلالة كورونا الجديدة ولا ضرورة لرد فعل مبالغ فيه

أخبار العالم

فاوتشي: نراقب انتشار سلالة كورونا الجديدة ولا ضرورة لرد فعل مبالغ فيه
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pepm

قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي إنه لن يوصي بتعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة بسبب سلالة كورونا الأكثر انتشارا التي تم اكتشافها في جنوب بريطانيا.

وقال فاوتشي لشبكة "CNN" إن الولايات المتحدة يجب أن "تراقب انتشار هذه السلالة بلا شك، لكن لا نريد المبالغة في رد الفعل"، مضيفا: "نراقب الأمور بعناية، لكن لا نبالغ برد الفعل".

وقالت ماريا فان كيرخوف رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة للفيروس تزيد من شدة المرض، وأنه "ليس هناك ما يشير إلى أن طريقة انتقال فيروس كورونا قد تغيرت".

كما أكدت أن الوضع لم يخرج عن نطاق السيطرة ولكن لا يمكن ترك الوضع على ما هو عليه.

المصدر: "The Hill" +  "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا