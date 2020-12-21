فاوتشي: نراقب انتشار سلالة كورونا الجديدة ولا ضرورة لرد فعل مبالغ فيه

قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي إنه لن يوصي بتعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة بسبب سلالة كورونا الأكثر انتشارا التي تم اكتشافها في جنوب بريطانيا.

وقال فاوتشي لشبكة "CNN" إن الولايات المتحدة يجب أن "تراقب انتشار هذه السلالة بلا شك، لكن لا نريد المبالغة في رد الفعل"، مضيفا: "نراقب الأمور بعناية، لكن لا نبالغ برد الفعل".

وقالت ماريا فان كيرخوف رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة للفيروس تزيد من شدة المرض، وأنه "ليس هناك ما يشير إلى أن طريقة انتقال فيروس كورونا قد تغيرت".

كما أكدت أن الوضع لم يخرج عن نطاق السيطرة ولكن لا يمكن ترك الوضع على ما هو عليه.

المصدر: "The Hill" + "رويترز"