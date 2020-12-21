"رويال ميل" البريطانية توقف خدماتها البريدية في عدة دول بسبب تعليق الطيران

أعلنت شركة "رويال ميل" البريطانية للبريد اليوم الاثنين أنها أوقفت التسليم لعدة دول نتيجة وقفها رحلات الطيران مع بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا.

وأضافت "رويال ميل" أن كندا وتركيا وعدة دول أوروبية منها فرنسا وألمانيا وإسبانيا مدرجة على قائمتها لتعليق الخدمة.

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وأفادت "رويال ميل" على موقعها الرسمي بأنها لن توفر ضمانا بأن العناصر المرسلة يوم 23 ديسمبر ستصل قبل عيد الميلاد بسبب القيود الجديدة المفروضة على إنجلترا.

وعلقت دول منها الهند وبولندا وإسبانيا وسويسرا وروسيا والأردن وهونغ كونغ الرحلات مع بريطانيا، بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية أن السلالة الجديدة المكتشفة في البلاد من الفيروس ربما تكون أسرع انتشارا بكثير من السلالات السابقة.

المصدر: رويترز