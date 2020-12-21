تركيا..254 وفاة و19103 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 254 وفاة و19103 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بياناتها اليومية أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 18351، فيما إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 2043704.

وأشار إلى أن نسبة الاختبارات الإيجابية قفزت فوق الـ4٪ لأول مرة منذ أكثر من شهر.

وفرضت السلطات التركية حظر التجول وأغلقت المطاعم للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وعلقت يوم أمس الأحد الرحلات الجوية مع بريطانيا ودول أخرى بسبب سلالة الفيروس الجديدة.

المصدر: "موقع وزارة الصحة التركية"