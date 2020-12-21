واشنطن تفرض قيودا إضافية على تأشيرات المسؤولين الصينيين
Reuters
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة فرضت قيودا إضافية على التأشيرات الممنوحة للمسؤولين الصينيين.
وأضاف أن هؤلاء المسؤولين ربما تورطوا في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال: "حكام الصين الاستبداديون يفرضون قيودا صارمة على حريات الشعب الصيني في التعبير والدين أو المعتقد وتكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي".
وأشار إلى أن واشنطن أوضحت أن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان مثل هؤلاء غير مرحب بهم في الولايات المتحدة.
المصدر: وكالات