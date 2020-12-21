وزير العدل الأمريكي: لا خطط لتعيين مستشار خاص للتحقيق مع هانتر بايدن

قال وزير العدل الأمريكي ويليام بار إنه ليس لديه أي خطط لتعيين مستشار خاص للتحقيق مع هانتر بايدن، نجل الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال بار الذي من المقرر أن يترك منصبه هذا الأسبوع، إنه لن يعين أي مستشار خاص للتحقيق في مزاعم لا أساس لها بشأن تزوير الانتخابات.

وشدد على أن "التحقيق يتم التعامل معه بمسؤولية ومهنية داخل الوزارة حاليا".

وكان هانتر بايدن أعلن أن مكتب المدعي العام الأمريكي في ديلاوير يحقق في شؤونه الضريبية.

بدوره، قال الرئيس الأمريكي المنتخب إنه غير قلق بشأن الاتهامات الموجهة إلى نجله، وقال: "لدينا ثقة كبيرة في ابننا. لست قلقا بشأن أي اتهامات وجهت إليه. أعتقد أنها نوع من اللعب الخبيث".

المصدر: RT + "رويترز"