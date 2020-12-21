رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: في الآونة الأخيرة نسمع عن تصعيد في التهديدات الإيرانية ضدنا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/peo7
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إن بلاده تسمع عن تصعيد في التهديدات الإيرانية ضدها في الآونة الأخيرة.
وشدد كوخافي على أنه إذا أقدمت إيران وشركاؤها أعضاء المحور الراديكالي، سواء كانوا من دول الدائرة الأولى أو الثانية على أي عمل ضد إسرائيل، فإنهم سيرون أن شراكتهم مكلفة وثمنها باهظ جدا.
وأكد أن الجيش سيهاجم بقوة كل من كان شريكا بشكل جزئي أو كامل، قريبا كان أو بعيدا بأي عمل ضد إسرائيل أو ضد أهداف إسرائيلية.
وتابع: "أقول الأشياء ببساطة وأصف لأعدائنا الوضع ومستوى رد الفعل وجميع الخطط باتت جاهزة ومهيأة".
المصدر: RT