رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: في الآونة الأخيرة نسمع عن تصعيد في التهديدات الإيرانية ضدنا

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إن بلاده تسمع عن تصعيد في التهديدات الإيرانية ضدها في الآونة الأخيرة.

وشدد كوخافي على أنه إذا أقدمت إيران وشركاؤها أعضاء المحور الراديكالي، سواء كانوا من دول الدائرة الأولى أو الثانية على أي عمل ضد إسرائيل، فإنهم سيرون أن شراكتهم مكلفة وثمنها باهظ جدا.

وأكد أن الجيش سيهاجم بقوة كل من كان شريكا بشكل جزئي أو كامل، قريبا كان أو بعيدا بأي عمل ضد إسرائيل أو ضد أهداف إسرائيلية.

وتابع: "أقول الأشياء ببساطة وأصف لأعدائنا الوضع ومستوى رد الفعل وجميع الخطط باتت جاهزة ومهيأة".

المصدر: RT