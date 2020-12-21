شركة مياه إسرائيلية تهدد بقطع المياه عن أحياء عربية في القدس

هددت شركة "جيحون" الاسرائيلية بقطع المياه عن الأحياء العربية الواقعة خلف جدار الضم والتوسع شرقي المدينة، في حال لم يتم توقيع اتفاق جديد مع وزارة المالية في نهاية العام.

وقال رئيس مجلس إدارة "جيحون" آفي بالشنيكوف في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس بلدية القدس وكبار المسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية إن "وزارة المالية ترفض التوقيع على اتفاقية جديدة تضمن الميزانية المطلوبة لإمدادات المياه للأحياء الواقعة خلف الجدار والتعويض عن الأضرار المالية التي لحقت بالشركة بسبب عدم وجود تعويض عن الاستهلاك الحالي للمياه في تلك الأحياء".

وكشف في الرسالة أن خسائر الشركة بسبب عدم السداد تقدر بنحو 24.5 مليون شاقل.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن بعض الأحياء العربية خلف الجدار لا تسدد فواتير المياه بسبب الاتفاقيات الموقعة بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والأردن مع إسرائيل.

المصدر: وكالة "معا"