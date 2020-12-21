وزير المالية الأمريكي: الهجمات الإلكترونية أثرت على الأنظمة المفتوحة للخزانة الأمريكية

أكد وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين أن الهجمات الإلكترونية الأخيرة أثرت على الأنظمة المفتوحة للوزارة، وأنه "لا توجد بيانات عن تلف أو سرقة كمية كبيرة من المعلومات".

وقال في مقابلة مع قناة "CNBC" الأمريكية: "في هذه المرحلة، لم نشهد أي اختراق لأنظمتنا السرية، تم الوصول إلى أنظمتنا المفتوحة، لكنني أقول أن الخبر السار هو أننا لم نسجل أي ضرر حقيقي، كما أننا لم نر اختراقا أو سرقة للكثير من المعلومات".

وأضاف: "الهجوم وقع من خلال برنامج طرف ثالث".

وأعلن في وقت سابق، عن اختراق واسع النطاق للمتسللين في الولايات المتحدة من خلال شركة البرمجيات "SolarWinds"، إذ تعتقد السلطات الأمريكية أن الجهات الحكومية كانت الأهداف الرئيسية للهجوم.

ووجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاتهام إلى روسيا بالمشاركة في هجمات إلكترونية واسعة النطاق على أنظمة الإدارات الحكومية في الولايات المتحدة.

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "ليست روسيا، لكن الصين قد تكون وراء هجوم القراصنة على عدد من الإدارات الأمريكية"، مؤكدا أن "حجم الهجوم الإلكتروني مبالغ فيه في وسائل الإعلام".

المصدر: "نوفوستي"