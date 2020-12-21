الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين من نيكاراغوا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين فرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين من نيكاراغوا، مقربين من الرئيس دانييل أورتيغا.

وذكرت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، وضع كلا من نائب رئيس محكمة العدل العليا في نيكاراغوا مارفين راميرو أغيلار غارسيا والنائب في الجمعية الوطنية المارو أنطونيو ميركادو ورئيس الشرطة الوطنية في ليون على لائحة العقوبات، لدعمهم نظام الرئيس دانييل أورتيغا، بهدف تقويض الديمقراطية في نيكاراغوا.

وذكرت أن "الأفراد الذين تم تحديدهم اليوم مسؤولون عن استخدام آليات إعداد التقارير القضائية أو المالية لدعم نظام أورتيغا القائم على الترهيب ومعاقبة المعارضة السياسية".

واعتبر وزير الخزانة ستيفن منوتشين أن "أورتيغا ونظامه يضعان مكاسبهما الشخصية كأولوية على حساب مطالب الشعب الإصلاحية"، وأن "الإدارة الأمريكية ملتزمة باستهداف نظام أورتيغا من خلال البحث عن أولئك الذين يواصلون قمع الإرادة الديمقراطية لشعب نيكاراغوا وكشفهم".

المصدر: موقع وزارة الخزانة الأمريكية