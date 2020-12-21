خمس دول تعلّق الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا على خلفية كورونا الجديد

أفادت تقارير متفرقة بأن 5 دول منها ألمانيا وتركيا والسعودية وإسرائيل، حظرت استقبال الرحلات من جنوب إفريقيا اليوم الاثنين بسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.

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ولفتت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي إلى أن تحورا جينيا جديدا لكوفيد-19 ظهر في البلاد وقد يكون مسؤولا عن ارتفاع حالات الإصابة في الفترة الأخيرة.

وذكر موقع بيزنس إنسايدر في جنوب إفريقيا أن إسرائيل وتركيا وألمانيا والسعودية وسويسرا أوقفت السفر الجوي من وإلى جنوب إفريقيا.

وقالت ألمانيا إنها تعتزم فرض قيود على رحلات الطيران من وإلى جنوب إفريقيا وبريطانيا حيث رصدت السلالة الجديدة أيضا.

وتوقع خبراء طيران أن تعلن دول وشركات طيران أخرى قرارات مشابهة على الأقل حتى يتضح الأمر بدرجة أكبر.

المصدر: رويترز