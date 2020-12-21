محكمة أمريكية توجه اتهامات لليبي ثان في تفجير لوكربي

وجهت محكمة أمريكية اتهامات جنائية اليوم الاثنين لمتهم ثان بتفجير طائرة بان آم الرحلة 103 فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988.

والمشتبه به هو ضابط المخابرات الليبي السابق محمد مسعود أبو عجيلة، ومتهم بتهمتين جنائيتين تتعلقان بالتفجير.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأسبوع الماضي أن المشتبه به محتجز في ليبيا وسيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.

وأدين عبد الباسط محمد المقرحي في اسكتلندا بتفجير لوكربي عام 2001 وحكم عليه بالسجن لمدة 27 عاما، إلا أنه أفرج عنه عام 2009 بعد إصابته بالسرطان وتوفي عام 2012.

وأدى تفجير الطائرة إلى مقتل 270 شخصا معظمهم من الأمريكيين.

المصدر: "رويترز"