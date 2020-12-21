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إسبانيا تحظر دخول القادمين من بريطانيا باستثناء المواطنين والمقيمين

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إسبانيا تحظر دخول القادمين من بريطانيا باستثناء المواطنين والمقيمين
Reuters
مطار أدولفو سواريز باراخاس، في مدريد
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أعلنت الحكومة الإسبانية أنها علقت اعتبارا من غد دخول القادمين من بريطانيا باستثناء الإسبان والمقيمين في إسبانيا، وسط مخاوف أثارتها سلالة جديدة سريعة الانتشار من كورونا.

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وأضافت الحكومة أنه سيتم تشديد القيود على الحدود مع جبل طارق حيث تم اكتشاف حالة واحدة على الأقل من سلالة كوفيد-19 الجديدة.

وتابعت أن منع دخول غير المقيمين جاء بالتنسيق مع البرتغال المجاورة التي أعلنت منع دخول الوافدين من بريطانيا في وقت متأخر أمس الأحد.

المصدر: رويترز

 

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