ألمانيا.. الحكم بالسجن المؤبد على منفذ هجوم الكنيس اليهودي العام الماضي

قضت محكمة ألمانية اليوم الاثنين بالسجن المؤبد لمدان بقتل شخصين بهجوم قرب كنيس يهودي في شرق ألمانيا في عيد الغفران اليهودي العام الماضي.

واعترف المتهم الذي بث إطلاق النار الذي نفذه في مدينة هاله عبر الإنترنت بمسؤوليته عن الجريمة وأن دافعها هو أنه ينتمي لليمين المتطرف المعادي للسامية.

وقال الادعاء إن المهاجم كان يهدف لقتل أكبر عدد ممكن من المصلين اليهود الذين كان عددهم أكثر من 50، وصرح الناجون بأن سوء تصويبه ورداءة سلاحه الناري أنقذ تسعة أشخاص من الموت أو الإصابة خلال هجومه الذي استمر لنحو نصف ساعة.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية في مايو أن عدد الجرائم المعادية للسامية زاد بنسبة 13 بالمئة العام الماضي في البلاد.

المصدر: رويترز