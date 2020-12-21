تقارير: الكونغرس بصدد رصد مليار دولار لبناء الجدار العازل مع المكسيك

نقل موقع "ذي هيل" عن مصادر في الحزب الجمهوري أن الكونغرس سيوافق على تخصيص 1.375 مليار دولار لبناء جدار على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك، لمنع تسلل المهاجرين اللاشرعيين.

وأوضحت المصادر أن هذا المبلغ هو جزء من فاتورة إنفاق شاملة بقيمة 1.4 تريليون دولار للسنة المالية المقبلة.

ومن المتوقع أن يوافق الكونغرس على هذا الإجراء اليوم الاثنين، إلى جانب مشروع قانون إغاثة بقيمة 900 مليار دولار للوقاية من تبعات فيروس كورونا.

المصدر: "The Hill"