الرئيس المكسيكي لا يتوقع صراعات مع إدارة بايدن

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن كان "ودودا للغاية" خلال المكالمة الهاتفية التي أجراها معه نهاية الأسبوع.

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وتوقع الرئيس المكسيكي أن تكون العلاقات إيجابية مع تولي الإدارة الديمقراطية الجديدة السلطة في يناير المقبل.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي حكومي بعد مكالمته الهاتفية مع بايدن يوم السبت، والتي استمرت حوالي 20-30 دقيقة، "لن يكون هناك أي تعارض مع الحكومة الجديدة التي يرأسها السيد بايدن".

وشهدت العلاقات الأمريكية المكسيكية توترا كبيرا في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وعد ببناء جدار حدودي يفصل البلدين بهدف منع دخول المهاجرين.

المصدر: رويترز