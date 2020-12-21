صحيفة: أكثر من 10 آلاف موظف وهمي في زيمبابوي كانوا يتقاضون رواتبهم

توقف أكثر من 10 آلاف "موظف وهمي" في زيمبابوي عن تقاضي رواتبهم بعد اعتماد نظام التسجيل بالاستدلال البيولوجي في المؤسسات والشركات الحكومية، حسبما أوردت صحيفة Herald المحلية.

ونقلت الصحيفة، اليوم الاثنين، عن مسؤول بهيئة الخدمة العامة في زيمبابوي، قوله إن التحقق في جميع المناصب الموجودة بمؤسسات الخدمة العامة باستخدام بيانات الاستدلال البيولوجي (وهو نظام اعتمدته سلطات زيمبابوي بالتعاون مع البنك الدولي) أظهر أن أكثر من 10 آلاف موظف "شبح" كانوا يتقاضون رواتبهم بانتظام دون أن يعملوا في الحقيقة.

وأشار المسؤول إلى أن التحقيق جار حاليا للكشف عن الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع وتحديد هوية الأشخاص الذين كانوا يتقاضون هذه الرواتب. وأظهرت المعلومات الأولية التي جمعتها الهيئة أن بعض الموظفين استقالوا من مناصبهم فيما توفي البعض الآخر، إلا أن أسماءهم لم يتم حذفها بعد ذلك من كشوف المرتبات.

وثمة في زيمبابوي حاليا حوالي 300 ألف شخص يعملون في قطاع الخدمة العامة، ويضم هذا العدد موظفين ومعلمين وأعضاء الفرق الطبية في مستشفيات حكومية والباعة في متاجر تابعة للدولة، وعاملي شركات النقل الحكومية. وتشكل رواتبهم حوالي 90% من إيرادات موازنة الدولة.

المصدر: تاس