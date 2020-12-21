بوتين: قوات حفظ السلام الروسية ضمانة للأمن في قره باغ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن قوات حفظ السلام الروسية أصبحت ضمانة للأمن في منطقة قره باغ، ويخاطر عناصرها بحياتهم لإعادة الحياة السلمية إلى تلك المنطقة.

وأضاف بوتين، اليوم الاثنين في اجتماع موسع لهيئة رئاسة وزارة الدفاع الروسية: "منذ 10 نوفمبر، شرعت قوات حفظ السلام الروسية في تنفيذ مهمة معقدة في قره باغ. وأصبح وجودها ضمانة للامتثال لاتفاقات وقف الأعمال القتالية هناك".

وأوضح بوتين، أن قوات حفظ السلام الروسية تفعل الكثير لتحسين الوضع الإنساني ومساعدة اللاجئين هناك. وتقوم القوة الروسية، بتطهير المنطقة من الألغام وإعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية هناك، والحفاظ على المعالم الثقافية والتاريخية والدينية.

ونوه الرئيس الروسي، بأن قوات حفظ السلام الروسية، تتعرض للأسف لخسائر بسبب مخاطرة عناصرها بحياتهم حتى تعود الحياة السلمية إلى هذه الأرض. وأعلن أن العسكريين الروس ينفذون مهام في سوريا، بمسؤولية وشجاعة.

وقال: "إن عملهم اليومي، يعتبر في الواقع أهم عامل استقرار على التراب السوري وفي المنطقة ككل".

المصدر: نوفوستي