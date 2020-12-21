إيطاليا تنفي إبرام "صفقة تبادل" مع حفتر بشأن الصيادين الصقليين

نفى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الاثنين، الأنباء حول إبرامه "صفقة تبادل" مع قائد "الجيش الليبي" خليفة حفتر أسفرت عن تحرير الصيادين الصقليين الأسبوع الماضي.

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وقال دي مايو في تصريحات للتلفزيون الإيطالي على هامش زيارته للدوحة، إنه "تم تحرير 4 صيادين احتجزتهم السلطات في شرق ليبيا مطلع سبتمبر الماضي بتهمة اختراق المياه الاقليمية الليبية، من دون تقديم أي مقابل، مشيرا إلى أن "الفضل يعود الى أجهزة الاستخبارات الإيطالية والسلك الدبلوماسي".

ولفت دي مايو إلى أن "حفتر طلب في البداية الإفراج عن 4 ليبيين في إيطاليا مدانين بتهمة الاتجار بالبشر، لكن ذلك لم يكن مقبولا".

وأضاف أنه "تم التوصل بعد ذلك إلى مواقف أكثر اعتدالا، حيث أعدنا الروابط التي كانت قد انقطعت منذ القبض على الصيادين، دون أي مقابل لتحريرهم".

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلت عن "مصادر ليبية مطلعة"، أن "صفقة التبادل" المزعومة تمت في أعقاب الزيارة الخاطفة لبنغازي التي رافق فيها دي مايو رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وهو ما نفاه وزير الخارجية الإيطالي.

المصدر: آكي