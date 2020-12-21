الرئيس البوروندي السابق سيوارى الثرى دون "تكريم لائق"

أفاد مسؤول حكومي بوروندي بأن رئاسة البلاد تعتبر أنه "يحق لرئيس بوروندي السابق، بيار بويويا، أن يدفن في بلده"، لكنه "لن يحظى بـ"التكريم اللائق" كونه "مدانا"، وفقا لـ"صحراء ميديا".

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وتوفي بويويا البالغ من العمر 71 عاما، والذي حكم البلاد على فترتين، ليلة الخميس الماضي، في العاصمة الفرنسية باريس، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، ويوارى الثرى في مالي حيث كان يقيم، حسب ما ذكرت عائلته.

جدير بالذكر أن بويويا شغل منصب المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي إلى مالي، ومنطقة الساحل، منذ العام 2012، في حين قدم استقالته في نوفمبر الماضي، وذلك بعد الحكم عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة في بوروندي، بتهمة اغتيال خليفته، ملكيور نداداي، عام 1993، وهو أمر نفاه بويويا، معتبرا أن الحكم له "دوافع سياسية".

المصدر: "صحراء ميديا"