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نائب أردوغان يصاب بوعكة صحية خلال إلقاء كلمة مباشرة

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نائب أردوغان يصاب بوعكة صحية خلال إلقاء كلمة مباشرة
@fuatoktay
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توقف فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي فجأة عن الكلام أثناء كلمة كان يلقيها الاثنين وبدا أنه يتلعثم في الكلام، ما دفع أحد أفراد طاقمه للإسراع إلى المنصة ومطالبة الآخرين بإحضار طبيب.

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وصمت فؤاد أوقطاي نائب الرئيس رجب طيب أردوغان لنحو 13 ثانية خلال البث المباشر لكلمته التي توقفت بعد أن هرع أفراد طاقمه إليه.

وذكرت محطة "سي.إن.إن ترك" أن أوقطاي نقل إلى مركز طبي وأن ضغط الدم لديه كان منخفضا.

ونشرت وكالة "الأناضول" مقطع فيديو يظهر عودة أوقطاي لاحقا إلى القاعة التي كان يلقي فيها الكلمة ووجه الشكر للحاضرين وأبلغهم بأن المشكلة البسيطة التي ألمت به كانت بسبب الإعياء.

المصدر: رويترز + الأناضول

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