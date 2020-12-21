نائب أردوغان يصاب بوعكة صحية خلال إلقاء كلمة مباشرة

توقف فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي فجأة عن الكلام أثناء كلمة كان يلقيها الاثنين وبدا أنه يتلعثم في الكلام، ما دفع أحد أفراد طاقمه للإسراع إلى المنصة ومطالبة الآخرين بإحضار طبيب.

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وصمت فؤاد أوقطاي نائب الرئيس رجب طيب أردوغان لنحو 13 ثانية خلال البث المباشر لكلمته التي توقفت بعد أن هرع أفراد طاقمه إليه.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı siber güvenlik etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında fenalaşarak konuşmasını yarım bıraktı. Umuyoruz ciddi bir sıkıntı yoktur. #FuatOktaypic.twitter.com/3SYSnY6dPX — Gökhan Ergöçün (@gergocun) December 21, 2020

وذكرت محطة "سي.إن.إن ترك" أن أوقطاي نقل إلى مركز طبي وأن ضغط الدم لديه كان منخفضا.

ونشرت وكالة "الأناضول" مقطع فيديو يظهر عودة أوقطاي لاحقا إلى القاعة التي كان يلقي فيها الكلمة ووجه الشكر للحاضرين وأبلغهم بأن المشكلة البسيطة التي ألمت به كانت بسبب الإعياء.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Doktorlarımızın söylediği kadarıyla ifade ediyorum, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum küçük bir rahatsızlık oldu



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay kürsüde konuşma yaptığı sırada rahatsızlandı https://t.co/Rh6q0z9E7Zpic.twitter.com/oL9auhSzB2 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) December 21, 2020

المصدر: رويترز + الأناضول