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عالم فيروسات بلجيكي يؤكد رصد السلالة الجديدة من كورونا في البلاد

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عالم فيروسات بلجيكي يؤكد رصد السلالة الجديدة من كورونا في البلاد
Reuters YVES HERMAN
شخص يرتدي بدلة واقية من فيروس كورونا بجانب سيارة إسعاف في العاصمة البلجيكية بروكسل
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أكد عالم الفيروسات البلجيكي، مارك فان رانست، اليوم الاثنين، أنه "تم العثور داخل بلجيكا، على السلالة الجديدة من فيروس كورونا المنتشرة حاليا بجنوب شرق إنجلترا".

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ودعا مكتب رئيس المجلس الأوروبي، أمس الأحد، لاجتماع طارئ على مستوى ممثلي الدول الأعضاء، لتبادل المعلومات بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا والتي ظهرت في بريطانيا.

جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن السلالة الجديدة من كورونا خرجت عن السيطرة، وأن بلاده بحاجة للسيطرة عليها بالتباعد الاجتماعي، مؤكدا أن تشديد القيود المفروضة كان بسبب ذلك.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية رصد تفشي تلك السلالة الجديدة في الدنمارك، وهولندا، وأستراليا، إلى ذلك أوقفت كل من بلجيكا، وهولندا الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا، وأعلنت بلجيكا إغلاق حدود البلاد أمام المسافرين القادمين من المملكة اعتبارا من منتصف ليل أمس، كما تدرس كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ولاتفيا حظر الرحلات الجوية من بريطانيا.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت الماضي، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد في بريطانيا.

المصدر: RT 

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