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ماكرون يعلن انطلاق استراتيجية التطعيم في فرنسا بعد عيد الميلاد

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ماكرون يعلن انطلاق استراتيجية التطعيم في فرنسا بعد عيد الميلاد
BFMTV
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اجتماع الحكومة الفرنسية
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد نشر استراتيجية فرنسا للقاحات المضادة لكورونا، داعيا إلى زيادة الحذر لا سيما بعد بروز سلالة جديدة من الفيروس.

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وبثت قناة BFM التلفزيونية صورا مباشرة لماكرون خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا للحكومة عبر مؤتمر افتراضي.

وقال ماكرون إن فرنسا بحاجة إلى تكثيف يقظتها بشأن وضع كوفيد -19 في البلاد، في ضوء ظهور سلالة جديدة من الفيروس في المملكة المتحدة، وقال "كل هذا يظهر مدى تعقيد الفيروس وعدوانيته".

وأعلن ماكرون أن "الأيام القليلة المقبلة ستتميز أيضا بنشر إستراتيجيتنا للقاحات، مشيرا إلى "موعد أوروبي منسق، بعد عيد الميلاد مباشرة، أي في نهاية الأسبوع".

من الجدير ذكره، أن ماكرون يعمل عن بعد، بعدما ثبتت إصابته بـ COVID-19 الأسبوع الماضي.

المصدر: رويترز+ BFM 

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