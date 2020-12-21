طهران ترد على دعوات السعودية": هناك 15 دولة تحد إيران

ردت الخارجية الإيرانية على دعوات السعودية للتشاور مع دول الخليج حول المفاوضات مع إيران، مشيرة إلى أن هناك 15 دولة تحد إيران، ولديها علاقات وثيقة معها باستثناء السعودية.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "يحد إيران 15 دولة من الشمال، والغرب، والشرق، والخليج، ودول المنطقة كلها أصدقاء لإيران، ولدينا علاقات وثيقة معهم باستثناء السعودية".

وأضاف زادة: "بالطبع، تحاول دولة أو دولتان التحدث نيابة عن الآخرين، وهو أمر لا قيمة له"، لافتا إلى أنه "لا يوجد موضوع جديد للمناقشة في مجلس الأمن الدولي".

وأشار إلى أن نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، توجه إلى سلطنة عمان مؤخرا، وسيزور لاحقا الكويت وقطر.

وفي إطار الحديث عن الوضع الإقليمي، شدد زادة على أنه "بالنسبة للمنطقة، فقد أكدت طهران أن بعض الدول أصبحت أسواق سلاح، وأصبحت مصدرا للعدوان، من القرن الإفريقي، وشمال إفريقيا، إلى اليمن".

وتابع المتحدث باسم الخارجية تعليقه على قضايا المنطقة بالقول: "يمكننا التحدث مع دول الخليج حول قضايا المنطقة عندما تصل هذه الدول إلى مرحلة النضج، وتعتقد أن مشاكل المنطقة يجب أن تحل داخل المنطقة"، محذرا من أنه "لا يمكن تحقيق الأمن من خلال شراء الأمن من الخارج".

وأعلن زادة أن أذرع إيران "كانت دائما مفتوحة لدول المنطقة"، منبها من أنه "يجب على جميع الدول الانتباه إلى الحقائق على الأرض، والالتزام بحدودها ومكانتها"، مشيرا إلى أنه "يمكن لجميع البلدان تحقيق ترتيبات إقليمية مستدامة"، مؤكدا أنه "لا يوجد ما يدعو للقلق تجاه إيران، ولا يجب أن يقلق أولئك الذين يشعرون بالقلق".

المصدر: عمر هواش - RT