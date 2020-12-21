رئيس الحكومة الائتلافية في قبرص التركية: عدم طرح حل الدولتين بالجزيرة يعتبر إهدارا للوقت

اعتبر رئيس الحكومة الائتلافية في قبرص التركية، أرسان سانر، أن "عدم طرح حل الدولتين في قبرص على طاولة البحث، لن يجلب سوى إهدار الوقت للشعب القبرصي التركي".

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ولفت إلى أن الاستمرار بالمفاوضات في إطار مشروع حل وحدوي، سيهدر وقت الشعب القبرصي التركي.

وأشار سانر في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، إلى أن "أولوية الحكومة الائتلافية في قبرص التركية، هو رفع مشروع الموازنة الحكومية للعام 2021 إلى مجلس النواب".

ولفت سانر، نائب رئيس حزب الوحدة الوطنية، إلى أن الحكومة الائتلافية تشكلت "كحكومة انتخابات مبكرة"، ولن تواجه صعوبات في التصويت على الثقة بالجمعية العامة لمجلس النواب، موضحا أن حزبه "ساهم في تشكيل هذه الحكومة، بعد أزمة سياسية شهدتها البلاد حول تشكيل الحكومة الجديدة اعتبارا من 6 أكتوبر الماضي".

وأكد أن "الحكومة الائتلافية ستبدأ بمباشرة مهامها ابتداء من مطلع العام الجديد، مع إقرار الميزانية، وستعمل على برنامج محدد لتحقيق أهدافها، والتغلب على الصعوبات التي أفرزتها جائحة كورونا".

جدير بالذكر أن الحكومة الائتلافية في قبرص التركية تتكون من حزب "الوحدة الوطنية" الذي تأسس حديثا، والحزب الديمقراطي، وحزب النهضة.

المصدر: "الأناضول"