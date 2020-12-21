إيران تعلن عن عقد اجتماع غير رسمي للدول الأعضاء في الاتفاق النووي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن اجتماعا غير رسمي للدول الأعضاء في الاتفاق النووي سيعقد اليوم الاثنين، لبحث التطورات الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن الاجتماع سيعقد على مستوى وزراء الخارجية عبر تقنية الفيديو وسيبدأ عند الساعة 11:30 بتوقيت طهران، لافتا إلى أن الاجتماع لن يركز على الاتفاق النووي فحسب بل سيشمل بحث التطورات التي حدثت خلال الأشهر الماضية.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أنه لا يمكن إعادة التفاوض على الاتفاق النووي وعلى أن الاتفاق النووي هو توافق موقع ومغلق وتم التفاوض عليه ولا يمكن لأحد إعادة فتحه، داعيا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم.

وقال المتحدث إنه لا يحق لأحد طرح قضايا ثانوية لإضافتها إلى الاتفاق النووي كالقضايا الصاروخية، مؤكدا أن إيران لديها أولويات دفاعية تعمل على أساسها وأنها لن تفاوض أي طرف على أمنها القومي ومصالحها الوطنية.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية فنية، وينبغي أن تبقى في هذا الإطار، داعيا الوكالة إلى الابتعاد عن الضغوط السياسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حول وجود أنشطة جديدة في محطة فوردو إنه لا يوجد أي شيء جديد، لافتا إلى أن كافة الإجراءات الإيرانية تتم تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكافة أعمال البناء تحت رقابتها وأطلعنا الوكالة بذلك.

وأكد المتحدث أن أمريكا انتهكت بشكل صارخ القرار 2231 وعليها العودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي، وقال: "ينبغي أن نشهد عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي عمليا وليس على الورق".

المصدر: RT