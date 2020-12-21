بحزمة تحفيز تاريخية في قيمتها.. ترامب يوقع مشروع قانون الإنفاق المؤقت لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس دونالد ترامب وقع مشروع قانون إنفاق مؤقت يوفر اعتمادات السنة المالية 2021 للوكالات الفيدرالية ليصبح قانونا ليلة الأحد لتجنب إغلاق الحكومة.

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يأتي ذلك، بينما صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع يوم الأحد على تمديد التمويل الفيدرالي حتى 21 ديسمبر لتجنب إغلاق الحكومة، مما يمنح المشرعين مزيدا من الوقت لتمرير حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار لـ COVID-19 مرتبطة بمشروع قانون إنفاق حكومي أكبر.

وكان التمويل الحالي، من المقرر أن ينتهي في منتصف ليل الأحد.

المصدر: رويترز+ RT