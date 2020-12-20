الكونغرس يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات ضخمة لمتضرري كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pegw
أعلن الكونغرس عن التوصل لاتفاق على حزمة مساعدات للمتضررين من فيروس كورونا، ومشروع قانون التمويل الحكومي.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل: "زعماء الكونغرس من كلا الحزبين توصلوا إلى اتفاق بشأن مشروع قانون للإغاثة من فيروس كورونا المستجد بنحو 900 مليار دولار".
وأضاف: "المزيد من المساعدة في الطريق".
ومن جهة أخرى، قال السيناتور الديمقراطي تشاك شومر: "مشروع الإغاثة الخاص بكورونا يجب أن يستحوذ على أصوات كافية لتمريره في الكونغرس".
المصدر: "رويترز" + RT