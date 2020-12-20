الكونغرس يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات ضخمة لمتضرري كورونا

أعلن الكونغرس عن التوصل لاتفاق على حزمة مساعدات للمتضررين من فيروس كورونا، ومشروع قانون التمويل الحكومي.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل: "زعماء الكونغرس من كلا الحزبين توصلوا إلى اتفاق بشأن مشروع قانون للإغاثة من فيروس كورونا المستجد بنحو 900 مليار دولار".

وأضاف: "المزيد من المساعدة في الطريق".

ومن جهة أخرى، قال السيناتور الديمقراطي تشاك شومر: "مشروع الإغاثة الخاص بكورونا يجب أن يستحوذ على أصوات كافية لتمريره في الكونغرس".

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المصدر: "رويترز" + RT