 
مباشر

الكونغرس يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات ضخمة لمتضرري كورونا

أخبار العالم

الكونغرس يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات ضخمة لمتضرري كورونا
Reuters
الكونغرس الأمريكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pegw

أعلن الكونغرس عن التوصل لاتفاق على حزمة مساعدات للمتضررين من فيروس كورونا، ومشروع قانون التمويل الحكومي.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل: "زعماء الكونغرس من كلا الحزبين توصلوا إلى اتفاق بشأن مشروع قانون للإغاثة من فيروس كورونا المستجد بنحو 900 مليار دولار".

وأضاف: "المزيد من المساعدة في الطريق". 

ومن جهة أخرى، قال السيناتور الديمقراطي تشاك شومر: "مشروع الإغاثة الخاص بكورونا يجب أن يستحوذ على أصوات كافية لتمريره في الكونغرس".

إقرأ المزيد
الكونغرس الأمريكي يستعد للتصويت على مساعدات بقيمة 900 مليار دولار لمتضرري كورونا
الكونغرس الأمريكي يستعد للتصويت على مساعدات بقيمة 900 مليار دولار لمتضرري كورونا

المصدر: "رويترز" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا