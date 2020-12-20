مصدر: استئناف مفاوضات "بريكست" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي غدا

قال مسؤول كبير في الحكومة البريطانية، إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيواصلان الاثنين المحادثات التجارية المتعلقة بفترة ما بعد خروج بريطانيا من التكتل.

وأضاف: "واصلت الوفود الممثلة للطرفين التفاوض طوال اليوم، ومن المتوقع استئناف المحادثات غدا. لا تزال المحادثات صعبة وتشهد خلافات كبيرة".

وتابع المصدر: "نعكف على بحث كل مسار يتماشى مع المبادئ الأساسية التي طرحناها في المفاوضات".

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، وعلاقتها مع التكتل محكومة الآن بترتيب انتقالي يبقي القواعد السابقة سارية فيما يتفاوض الجانبان على شروط جديدة.

المصدر: "رويترز"