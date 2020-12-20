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مسؤول في فريق بايدن: رد الرئيس المنتخب على الهجوم الإلكتروني لن يقتصر على العقوبات

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مسؤول في فريق بايدن: رد الرئيس المنتخب على الهجوم الإلكتروني لن يقتصر على العقوبات
Reuters /FW1F/Alexandra Hudson
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
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قال رون كلين الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن كبيرا لموظفي البيت الأبيض، إن بايدن يفكر في ما هو أكثر من العقوبات للرد على الهجوم الإلكتروني على مؤسسات حكومية أمريكية.

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وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس" أن بايدن يدرس سبل الرد على من يشتبه بأنهم متسللون روس اخترقوا نحو ست وكالات حكومية أمريكية واطلعوا على بيانات آلاف الشركات الأمريكية.

وتابع: "الأمر لا يقتصر على العقوبات وإنما يمتد لتحركات وأشياء يمكننا القيام بها لتحجيم قدرة الأطراف الأجنبية على شن مثل هذه الهجمات".

وقال أشخاص مطلعون لوكالة "رويترز" إن الخيارات التي تدرسها إدارة بايدن لمعاقبة موسكو بشأن دورها المزعوم، تشمل عقوبات مالية وعمليات اختراق انتقامية للبنية التحتية الروسية.

وقبل أيام، زعمت وسائل إعلام أمريكية بأن قراصنة "متصلين بالدولة الروسية" وقفوا وراء اختراق كبير استهدف عددا من المؤسسات في الولايات المتحدة، الأمر الذي نفاه الكرملين.

المصدر: "رويترز" + RT

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