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العثور على 6 جنود أرمن في قره باغ كانوا في عداد المفقودين 70 يوما

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العثور على 6 جنود أرمن في قره باغ كانوا في عداد المفقودين 70 يوما
Reuters Hayk Baghdasaryan/Photolure Handout via REUTERS
جنود أرمن في قره باغ
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أعلن أراييك هاروتيونيان رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها اليوم الأحد عن العثور على 6 جنود أرمن على أراض سلمت لأذربيجان، بعد إعلانهم مفقودين طيلة 70 يوما.

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وأشار هاروتيونيان عبر صفحته في "تويتر" إلى أن عمليات البحث عن الجنود المفقودين جرت بمشاركة أجهزة الطوارئ التابعة للجمهورية، وعناصر قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في المنطقة، وعاملي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأعرب عن امتنانه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن العمل المكثف لا يزال مستمرا بتوجيه مباشر من رئيس روسيا، للبحث عن المفقودين وتبادل جثث القتلى بين أرمينيا وأذربيجان.

كما أعرب هاروتيونيان عن شكره الخاص لقائد قوات حفظ السلام الروسية الفريق رستم مرادوف.

المصدر: نوفوستي

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